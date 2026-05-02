القناة 12 العبرية: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يكثف اتصالاته مع القيادة المركزية الأمريكية بشأن خطوات محتملة ضد إيران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يكثف اتصالاته مع قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، لبحث خطوات عسكرية محتملة ضد إيران.

وأضافت القناة أن زامير أجرى خلال الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة مع كوبر، بهدف التنسيق بشأن خيارات عسكرية محتملة تجاه طهران.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تنفيذ هجوم جديد ضد إيران، وسط تقديرات بإمكانية استهداف بنى تحتية حيوية، من بينها شبكات الطاقة والطرق، حال اتخاذ قرار بالتصعيد.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت ذاته استكمال جاهزيته الدفاعية، مع الحفاظ على حالة تأهب مرتفعة تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تفرض جولة قتال إضافية.

وبحسب القناة، تدرس الولايات المتحدة خيار تنفيذ ضربة محدودة داخل إيران، بهدف دفعها نحو اتفاق بشأن برنامجها النووي، دون حسم نهائي بشأن توقيت أو طبيعة هذه الخطوة.

كما أشارت إلى أن التنسيق بين الجانبين يشمل متابعة جهود طهران لإعادة تأهيل منشآتها، في وقت يُرجح أن تطال أي هجمات مستقبلية أهدافًا مثل منشآت الطاقة ومصانع الصلب واحتياطيات النفط والغاز.

وتتزامن هذه الاتصالات مع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل الماضي، بعد المواجهات العسكرية التي اندلعت بين الجانبين في وقت سابق من العام.