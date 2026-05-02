 أمريكا توافق على مبيعات عسكرية بأكثر من 8.6 مليارات دولار لـ4 دول بالشرق الأوسط
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية بأكثر من 8.6 مليارات دولار لـ4 دول بالشرق الأوسط

وكالات
نشر في: السبت 2 مايو 2026 - 1:49 ص | آخر تحديث: السبت 2 مايو 2026 - 1:49 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها وافقت على مبيعات عسكرية بقيمة إجمالية تزيد على 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات.

ويأتي هذا الإعلان مع مرور تسعة أسابيع على بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من دخول وقف هش لإطلاق النار في حرب إيران حيز التنفيذ.

وقبل أسابيع، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على عدة صفقات عسكرية محتملة مع دولة الإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 7.8 مليار دولار، تشمل أنظمة دفاعية متطورة وصواريخ جو-جو.

ووافقت الخارجية الأمريكية، على بيع محتمل لنظام راداري بعيد المدى متكامل مع دفاعات للمناطق عالية الارتفاع للإمارات، بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار.

