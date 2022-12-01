ترامب: لن نترك أمر إيران مبكرا كي لا نضطر لاحقا للعودة لمعالجته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده لن تترك أمر إيران مبكرا كي لا تضطر لاحقا للعودة لمعالجته.

وأضاف في كلمة له، أن بلاده لن تسمح لمن وصفهم بـ«المجانين» بحيازة سلاح نووي، مؤكدًا العمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم، وعلى رأسه السلاح النووي.

وأوضح أن استهداف البرنامج النووي الإيراني كان ضروريًّا، معتبرًا أنه لولا ذلك لتمكنت إيران من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن 159 سفينة حربية إيرانية تستقر الآن في قاع المياه بعد تدمير البحرية الإيرانية.

