مسئول بمنظمة العمل الدولية: عملية التعافي في غزة والضفة ستستغرق وقتا طويلا

قال دانيال كورك ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، إن التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة كانت كارثية ومتوقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية التعافي ستستغرق وقتًا طويلًا، لكنها لا تقتصر فقط على غزة، بل تمتد بشكل واضح إلى الضفة الغربية التي تشهد تراجعًا حادًا في مؤشرات سوق العمل.

وأوضح أن الأيام الأولى من الحرب في عام 2023 شهدت فقدان نحو 200 ألف عامل فلسطيني لوظائفهم داخل إسرائيل، وهو ما شكل صدمة كبيرة لسوق العمل.

وأشار إلى أن هذا الرقم كان له تأثير مباشر على ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من العمال الفلسطينيين على العمل داخل إسرائيل.

وأكد ممثل منظمة العمل الدولية أن القيود المفروضة على الحركة والتنقل داخل الضفة الغربية، إلى جانب القيود على التجارة مع الأردن، ساهمت بشكل كبير في إضعاف القطاع الخاص، وتقليص فرص العمل المتاحة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن هذه التحديات أثرت على قدرة الشركات على الاستمرار، وأضعفت إمكانية توفير وظائف مستقرة للعمال.

ولفت كورك إلى وجود جهود مشتركة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الفلسطينية وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف دعم سوق العمل وبناء قدرات المؤسسات على المدى القصير والطويل.

وأكد أن هناك دعمًا دوليًا من عدة دول، سواء عبر تمويل مشاريع أو تقديم منح بالتعاون مع وكالات أممية أخرى، لتوفير الدعم الفني وتعزيز فرص التوظيف والحد من البطالة في فلسطين.