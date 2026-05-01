تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مجهولة لرجل داخل حقيبة سفر ملقاة بالطريق العام على طريق بلبيس – الزقازيق، بالقرب من منطقة عرب البياضين بمركز بلبيس، وبها جرح ذبحي وآثار تفحم.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لعامل معمار يُدعى "أحمد م"، 27 عامًا، من مركز ديروط بمحافظة أسيوط، كما كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء من بلدته، بينهم سيدة، وهم: "عبداللاه ع"، 29 عامًا، سمسار، و"محمود"، 27 عامًا، عامل، و"هـ"، 32 عامًا، ربة منزل.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين تربطهم بالمجني عليه صلة قرابة بعيدة، وأن المتهمة استدرجته إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق، بزعم إقامة علاقة غير مشروعة، ثم وضعت له مادة مخدرة داخل مشروب.

وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة اعتدوا عليه وذبحوه، ثم وضعوا الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة، وألقوا بها في مكان العثور عليها، قبل إشعال النيران فيها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وكشفت التحريات أن دافع ارتكاب الجريمة كان الانتقام للشرف، بدعوى وجود علاقة بين المجني عليه والمتهمة، واحتفاظه بمقاطع فيديو توثق تلك العلاقة، واستخدامها في ابتزازها وتهديدها، قبل انكشاف الأمر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2720 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2026، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.