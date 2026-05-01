شهدت منطقة المعصرة حادث مأساوي حينما أقدم شاب بطعن خطيبته باستخدام سلاح أبيض؛ بسبب خلافات بينهما.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بقيام شاب بطعن فتاة وسط الشارع في منطقة المعصرة، على الفور كلف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بانتقال القوات لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني لمعاينة الموقع وجمع الأدلة.

واستمع رجال المباحث لشهود العيان وتفريغ الكاميرات المحيطه بمكان الواقعة وتبين قيام الشاب بطعن فتاة عقب مشادة كلامية نشبت بينهما ولاذ المتهم بالفرار، وتم نقل الفتاة للمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.