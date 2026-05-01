الداخلية تكشف ملابسات فيديو اقتحام شقة ببولاق الدكرور: تنفيذ حكم قضائي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة باقتحام منزلها والتعدي على أسرتها دون وجه حق بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو، أفاد بأنه أثناء قيامه بتأمين محضر تنفيذ تابع لإحدى محاكم الجيزة، لتنفيذ حكمين بالطرد لشقتين بعقار كائن بدائرة القسم، محل الواقعة، لصالح أحد المواطنين ضد شقيقتين.

وأضافت أنه أثناء التنفيذ تبين أن إحدى الشقتين مغلقة، وعدم وجود استجابة من داخلها، فقام المحضر بمراجعة قاضي التنفيذ، الذي وجه بالاستمرار في التنفيذ وكسر باب الشقة.

وأشارت إلى أنه عقب كسر الباب، تبين وجود الصادر ضدها الحكم داخل الشقة، حيث بادرت المذكورة، بالاشتراك مع كل من والدها ووالدتها وشقيقتها الصادر ضدها الحكم في الشقة الأخرى، وإحدى صديقاتها، وهي ربة منزل تقيم بالعقار محل التنفيذ، بالتعدي على فرد الشرطة ومحضر التنفيذ بالسب والشتم والضرب.

وأكدت الوزارة أن الواقعة أسفرت عن إصابة فرد الشرطة بجرح في الوجه، فيما قامت المذكورة بتصوير الواقعة.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبي الواقعة، وتنفيذ الحكمين المشار إليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.