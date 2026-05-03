غارة جوية على منزل توقع 17 قتيلاً بينهم الرجل الثاني في درع السودان

قُتل 17 شخصاً في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منزل قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل في قرية الكاهلي زيدان بشرق ولاية الجزيرة، وفق ما أفادت به مصادر محلية اليوم الأحد.

ونقل موقع "الراكوبة نيوز" السوداني عن المصادر قولها، إن الضربة وقعت مساء السبت قبيل منتصف الليل، وأصابت منزلاً كان يتجمع فيه أفراد من أسرة كيكل وعدد من معاونيه، مشيرة إلى أن اثنين من أشقائه كانا ضمن القتلى.

وتقاتل قوات درع السودان إلى جانب الجيش منذ أكتوبر 2024، بعد انشقاقها عن قوات الدعم السريع التي تحالفت معها خلال العام الأول من الحرب. ويُعد عزام كيكل، أحد أشقاء القائد، الرجل الثاني في القوة التي تأسست مطلع 2022.

وطبقا للموقع، تأتي الضربة في وقت يشهد تحالف الجيش توتراً داخلياً بين مكوناته، من بينها قوات درع السودان والقوة المشتركة التي تضم مجموعات يقودها جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى كتيبة البراء. وكانت تقارير قد أشارت قبل أسابيع إلى خلافات حادة بين هذه الأطراف.

وحسب الموقع، نشرت مجموعات تابعة لحركتي جبريل إبراهيم ومناوي وحدات مسلحة في مناطق عدة من العاصمة يوم الخميس الماضي، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع مواجهات داخلية بين الفصائل المتحالفة مع الجيش.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.