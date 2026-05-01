أصيب 11 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر سقوط أجزاء داخلية من عقار قديم، مكون من دور أرضي و3 طوابق، كائن في شارع المنزلاوي، منطقة محرم بك، التابعة لنطاق حي وسط الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بسقوط أجزاء من عقار "مأهول بالسكان"، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا، دون خسائر في الأرواح.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، والحماية المدنية، ومسئولي الحي، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 155 لسنة 2012، لم يتم تنفيذه، وسقط سقف غرفة بالطابق الرابع على غرفة بالطابق الثالث، ما سبب الإصابات.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري الجامعي لإسعافهم، ووضع الحواجز الحديدية في محيط الانهيار، حماية للمارة من المواطنين والسيارات، فيما عملت فرق الإنقاذ جهودها لرفع الأنقاض تحسبًا لوجود أي محتجزين.

ووفقًا لمصدر أمني، فتعمل الأجهزة التنفيذية بالحي على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.

جرى إخلاء السكان من العقار بشكل احترازي، تمهيدًا لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.