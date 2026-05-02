تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في رواندا، بعدما نجح في الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة، بنصف نهائي البطولة القارية.

أقيمت المباراة داخل صالة BK Arena، وظهر الأهلي بشكل رائع حيث قدم مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل طوال أشواط اللقاء، التي بدأها حسم الشوط الأول بنتيجة 25-20، وفي الشوط الثاني وسع الفارق ليفوز بنتيجة 25-15، قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16.

وبوصوله للمباراة النهائية ضرب الأهلي موعدًا مع فريق البوليس الرواندي، الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على مواطنه مجموعة رواندا للطاقة بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة فريق الأهلي المشارك في بطولة أفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.