ترامب: البحرية الأمريكية كانوا مثل القراصنة خلال حصار إيران

شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أداء البحرية الأمريكية بـ"القراصنة"، خلال تنفيذ عمليات حصار بحري تستهدف إيران، في سياق الحرب الدائرة بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ترامب، إن القوات الأمريكية استولت مؤخرا على سفينة وحمولتها، مضيفا: "احتجزنا السفينة والنفط.. إنها تجارة مربحة جدا. نحن مثل القراصنة.. نوعا ما، لكننا لا نمزح".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصعّد فيه واشنطن من إجراءاتها البحرية، حيث احتجزت عددا من السفن المرتبطة بطهران، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات خاضعة لعقوبات، بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية أو خلال وجودها في المياه الآسيوية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

في المقابل، تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تمنع مرور معظم السفن باستثناء سفنها، منذ اندلاع المواجهة، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار منفصل على الموانئ الإيرانية.

وبدأت العمليات العسكرية في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، لترد طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودولا خليجية تستضيف قواعد أمريكية.