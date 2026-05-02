مسئول عسكري إيراني: استئناف الحرب مع أمريكا أمر وارد

قال الجنرال محمد سردار أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، السبت، إن احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة «أمر وارد»، معتبرًا أن «هناك أدلة أظهرت أن واشنطن لا تلتزم بأي تعهدات».

وأضاف سردار أسدي، في تصريحات أوردتها وكالة «فارس»، أن «تصريحات وإجراءات المسئولين الأمريكيين تحمل في غالبها طابعًا دعائيًا»، لافتًا إلى أنها تستهدف أيضًا تهدئة أسواق النفط.

واعتبر أن «القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لأي مغامرة جديدة من الجانب الأمريكي».

وأصبح مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران غامضًا في الأيام الأخيرة، خاصة مع وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.

وكان ترامب قد مدّد، في 20 أبريل الماضي، وقف إطلاق النار المؤقت مع طهران، إلا أن الحصار البحري على مضيق هرمز والموانئ الجنوبية الإيرانية من قِبل الجيش الأمريكي لا يزال مستمرًا بهدف زيادة الضغط.

وتشير بعض التكهنات إلى احتمال استئناف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وذكرت وكالة «بلومبرج»، الخميس الماضي، أن «سنتكوم» طلبت نقل صاروخ «دارك إيجل» الفرط صوتي التابع للجيش الأمريكي إلى الشرق الأوسط لاستخدامه المحتمل ضد إيران، بهدف امتلاك منظومة ذات مدى أطول لاستهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية داخل العمق الإيراني.

وفي المقابل، يواصل مسئولون إيرانيون إطلاق تهديدات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة، مؤكدين استعداد طهران لمواجهة محتملة جديدة.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة «إن بي سي» عن مسئول أمريكي ومصدرين مطلعين أن إيران تستغل فترة وقف إطلاق النار المؤقت لنقل صواريخها ومعداتها العسكرية من تحت الأنقاض.

وبحسب هذه المصادر، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تسعى سريعًا لإعادة بناء قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ، استعدادًا لاحتمال استئناف المواجهات العسكرية.