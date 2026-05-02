حماس: التنكيل بنشطاء أسطول الصمود انحطاط ومحاولة بائسة لترهيبهم

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إن التنكيل والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود العالمي على يد قوات الاحتلال، قبيل إطلاق سراحهم؛ دليل آخر على حجم الجريمة والانحطاط الأخلاقي للكيان الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، أن الاعتداء على النشطاء «محاولة مفلسة» لترهيبهم وثنيهم عن مواصلة رسالتهم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية حول العالم بضرورة توثيق هذه الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها النشطاء، تمهيدًا لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية المختصة، لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد أسطول الصمود العالمي، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشادت بالنشطاء الدوليين على إصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر الحصار عن غزة، رغم تهديدات وإرهاب الاحتلال.

ودعت أحرار العالم إلى تكثيف الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية.

ووصل إلى مطار إسطنبول، مساء الجمعة، 59 ناشطًا من المشاركين في «أسطول الصمود العالمي»، بعد الإفراج عنهم عقب تعرضهم لاعتداء من قبل قوات الاحتلال في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء توجههم ضمن مهمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.

وأفادت معلومات صادرة عن القائمين على الأسطول بأن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على عدد من النشطاء الذين اختطفتهم، قبيل إطلاق سراحهم في جزيرة كريت اليونانية، مشيرة إلى أن الاعتداءات شملت الضرب والركل والسحب القاسي على سطح السفن، فيما كانت أيدي عدد منهم مقيدة خلف ظهورهم.

ووفق المعلومات ذاتها، أسفرت الاعتداءات عن إصابات بالغة في صفوف النشطاء، من بينها كسور في الأنوف والأضلاع، ونزيف نتيجة التعنيف الشديد الذي مارسته القوات التي اقتحمت السفن، في انتهاك واضح لحقوق المشاركين خلال عملية الاحتجاز.

وكانت «مهمة ربيع 2026» التابعة لـ«أسطول الصمود العالمي» قد أبحرت، الأحد، من جزيرة صقلية الإيطالية، بعد استكمال استعداداتها الأخيرة، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.

ومساء الأربعاء، شنت قوات الاحتلال عدوانًا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدفت خلاله القوارب التي تقل الناشطين المشاركين في الأسطول.

وتُعد هذه المبادرة الثانية لـ«أسطول الصمود العالمي»، بعد تجربة سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم قوات الاحتلال على السفن في أكتوبر من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات النشطاء الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.



