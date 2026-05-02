حزب الله اللبناني يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال داخل منزل

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف تجمّع للجنود الإسرائيليين داخل منزل في جنوب البلاد.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية".

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.