حزب الله بعد استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين: دفاعا عن لبنان وردًّا على الخروقات

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف بمسيرة تجمعًا لجنود إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «عناصره استهدفوا عند السّاعة 19:15 أمس الجمعة، لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية».

وأشار إلى أن «الاستهداف دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين».

وتواصلت هجمات حزب الله على المواقع الإسرائيلية، فيما يشن جيش الاحتلال غارات على المدن اللبنانية، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين جدد.

وأعلن حزب الله، مساء الجمعة، استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة عدشيت القصير، ضمن سلسلة من العمليات في جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله عن استهداف آليتين عسكريتين في بلدة الطيبة، إحداهما من نوع هامر، بمحلقات انقضاضية، بالإضافة إلى آلية ثالثة في بلدة البياضة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأفاد كذلك بقصف تجمعات لجنود الاحتلال بقذائف المدفعية في محيط مدرسة بلدة حولا، وفي محيط مجمع موسى عباس بمدينة بنت جبيل.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل ثم تمديده، بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع شهداء وجرحى.

وهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بمهاجمة مواقع إنتاج المسيرات حتى إذا كانت موجودة في عمق لبنان، على ما أفادت «يديعوت أحرونوت.»

وأدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 مارس إلى استشهاد أكثر من 2600 شخص وفقا لوزارة الصحة، من بينهم 103 مسعفين وعاملين في القطاع الصحي.