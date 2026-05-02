طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، تشخيص إصابة محمود حسن تريزيجيه قائد الفريق خلال مواجهة الزمالك، مساء الجمعة، في قمة الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

قال جاب الله إن إصابة محمود تريزيجيه، لاعب الفريق، عبارة عن جرح قطعي أعلى الركبة اليسرى استلزم خمس غرز، موضحًا أن حالته مطمئنة.

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة الزمالك والتي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي أشرف بن شرقي (ثنائية) وحسين الشحات (هدف)، ورفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، أمامه الزمالك وبيراميدز يتساويان برصيد 50 نقطة.

واشتعلت أجواء المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم قبل جولتين من النهاية.

سيلعب الأهلي في الجولة القادمة ضد إنبي يوم الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت يلتقي الزمالك مع سموحة، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

ويترقب الأهلي هدايا منافسيه أملا في التتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي، بينما يطمع الزمالك في استعادة اللقب بعد غياب دام أربع سنوات، ويحلم بيراميدز بإنجاز تاريخي بالتتويج ببطولة الدوري لأول مرة في تاريخه.