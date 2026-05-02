أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، مقتل وإصابة 3 من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحج البري في كربلاء.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن صفاء صالح عليوي أحد مقاتلي اللواء 37 في الحشد الشعبي، قتل أثناء أدائه واجبه في حماية قوافل حجاج بيت الله الحرام على طريق الحج البري في محافظة كربلاء، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الحشد الشعبي المكلفة بحماية القوافل، ما أسفر أيضاً عن إصابة اثنين من المقاتلين.

وسبق أن أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بتدمير3 مستودعات سرية للمشتقات النفطية تابع لعناصر تنظيم داعش في عملية نوعية استهدفت مناطق صحراء هيت غربي الأنبار.

وقال المصدر إن قوة أمنية من الحشد الشعبي شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من صحراء المناطق المحصورة بين بيجي وقضاء حديثة غربي الأنبار، تمكنت من خلالها من تدمير 3 مستودعات سرية لخزن المشتقات النفطية لداعش.