مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، حيث مواجهة القمة رقم 132 في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج باللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج باللقب في الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

يغيب عن الأهلي محمد هاني للإيقاف، ياسر إبراهيم وكريم فؤاد والمغربي يوسف بلعمري للإصابة، ومحمد سيحا ويليسن كامويش لأسباب فنية.

فيما شهدت قائمة النادي الأهلي عودة محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، كما تواجد أحمد مصطفى زيزو رغم الشكوك حول جاهزيته البدنية، وعاد عمرو الجزار في ظل الغيابات على مستوى الدفاع.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – هادي رياض – ياسين مرعي و أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان و إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - محمود حسن تريزيجيه و أشرف بن شرقي.