سفير الإمارات بعد حضوره قمة الأهلي والزمالك: واجهة مشرفة للكرة المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال سفير الإمارات لدى مصر حمد الزعابي، إنه حضر مباراة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة، مشيدًا بأجواء المباراة.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «حضرت اليوم واحدة من أكبر وأعرق المباريات في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كانت كعادتها أكثر من مجرد مباراة كرة قدم.. عرس وكرنفال رياضي يعكس قيمة وتاريخ وحجم الناديين الكبيرين».

وأضاف: «ما شهدته داخل الملعب وخارجه يؤكد أن الأهلي والزمالك سيظلان دائماً واجهة مشرّفة للكرة المصرية بما يملكانه من جماهيرية عظيمة.. جيل يخلف جيلًا وتاريخ ممتد، وروح تنافسية تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية».

وتابع: «أجواء الديربي كانت استثنائية بكل تفاصيلها، من الحضور الجماهيري والحماس الكبير، إلى الروح الرياضية والاحترام المتبادل، في صورة تؤكد أن الرياضة تبقى دائماً رسالة تجمع الجميع على المحبة والانتماء».

واستكمل: «كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في خروج هذا الحدث بهذا الشكل الراقي، وكل الاحترام للاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والجماهير الوفية التي صنعت مشهداً يليق بقيمة الكرة المصرية وتاريخها الكبير».

ختم بالقول: «مبروك للأهلي وجماهيره وللأخ القدير الكابتن محمود الخطيب الانتصار وهارد لك للزمالك ومحبيه».

وأشعل الأهلي المنافسة على صدارة الدوري الممتاز، بفوز كبير على الزمالك بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج للمسابقة.

وسجل أشرف بن شرقي هدفين في الدقيقتين 18 و74، بينما أحرز حسين الشحات هدفا في الدقيقة 32.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.