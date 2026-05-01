يعقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد، غدًا السبت، اجتماعه الدوري، وذلك لتحديد جدول أعمال الهيئة العليا للحزب، تمهيدًا لانعقادها في تمام 5 مساء برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب.

وقال مصدر بحزب الوفد لـ«الشروق»، إن اجتماع المكتب التنفيذي المقرر عقده غدًا سيشهد عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعده الحزب، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العليا وإقراره، على أن تتم مناقشته خلال اجتماع الهيئة في الخامسة مساءً.

وأكد المصدر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكف الحزب على إعداده لا يتسم بالطابع العقابي، بقدر ما يستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة، والاستجابة لعدد من المطالب المجتمعية، مثل سن الحضانة، والرؤية، والاستضافة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للمشروع هو إعلاء مصلحة الطفل.

وأضاف أن اجتماع المكتب التنفيذي سيتطرق أيضًا إلى عدد من الملفات التنظيمية، إلى جانب مناقشة أوضاع مؤسسة الوفد الإعلامية وتطويرها.

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي سيحددها المكتب التنفيذي لعرضها على الهيئة العليا، هي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا السابقة، خاصة ما يتعلق بملفات التسويات والمديونيات.