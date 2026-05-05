 الغرف السياحية: إجراءات الحج السياحي وتجهيزات منى وعرفات انتهت مبكرًا هذا العام - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2026 5:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الغرف السياحية: إجراءات الحج السياحي وتجهيزات منى وعرفات انتهت مبكرًا هذا العام

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 5:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 5:16 ص

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن إجراءات الحج السياحي هذا العام انتهت مبكرًا، التزامًا بتعليمات المملكة العربية السعودية.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الإثنين، إلى التزامهم بالتوقيتات التي حددتها السعودية فيما يتعلق بحجوزات الفنادق وتأكيدات المشاعر والأراضي بمنى وعرفات.
وأضاف أنهم تسلموا المخيمات وجهزوها مبكرًا هذا العام، وبدأوا عملية الاستعداد الإلكتروني المسبق للحجاج، والتي توضح كافة تفاصيلهم منذ وقت السفر وحتى العودة لمصر.
وانطلقت أولى رحلات الحج المصرية لموسم 1447هـ - 2026، فجر الاثنين 4 مايو، من الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مطار المدينة المنورة، على أن تستمر الرحلات الجوية حتى 21 مايو الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك