الغرف السياحية: إجراءات الحج السياحي وتجهيزات منى وعرفات انتهت مبكرًا هذا العام

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن إجراءات الحج السياحي هذا العام انتهت مبكرًا، التزامًا بتعليمات المملكة العربية السعودية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الإثنين، إلى التزامهم بالتوقيتات التي حددتها السعودية فيما يتعلق بحجوزات الفنادق وتأكيدات المشاعر والأراضي بمنى وعرفات.

وأضاف أنهم تسلموا المخيمات وجهزوها مبكرًا هذا العام، وبدأوا عملية الاستعداد الإلكتروني المسبق للحجاج، والتي توضح كافة تفاصيلهم منذ وقت السفر وحتى العودة لمصر.

وانطلقت أولى رحلات الحج المصرية لموسم 1447هـ - 2026، فجر الاثنين 4 مايو، من الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مطار المدينة المنورة، على أن تستمر الرحلات الجوية حتى 21 مايو الجاري.