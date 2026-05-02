الأمم المتحدة: إسرائيل توسِّع احتلالها لقطاع غزة

كشفت الأمم المتحدة، عن توسيع إسرائيل احتلالها لقطاع غزة عبر إنشاء "الخط البرتقالي" داخل "الخط الأصفر"، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، "إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى "الخط البرتقالي"، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع الاحتلال الإسرائيلي عند تجاوز "الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للمنظمة باتت تبعث على القلق.

يذكر أن الخط الأصفر هو خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة حماس والاحتلال برعاية أمريكية.