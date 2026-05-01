زيلينسكي يتعهد بتعزيز دفاعات أوديسا ودنيبرو الجوية

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بتعزيز منظومات الدفاع الجوي في مدينتي أوديسا ودنيبرو الرئيسيتين، وذلك في أعقاب القصف الجوي الروسي المكثف ضدهما.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة بالفيديو: "ستحصل مدينة دنيبرو على أنظمة رادار إضافية، ومعدات تشويش إلكتروني، فضلا عن تعزيزات بشرية".

وأضاف، أن العمل جارٍ أيضاً على تنفيذ حلول مماثلة لأوديسا، مشيرا إلى أن معدلات اعتراض الصواريخ والمسيرات آخذة في التحسن بالفعل.

ولكنه شدد على "ضرورة زيادة هذه النسب بشكل أكبر"، موضحا أن الهجمات الروسية المتكررة والواسعة تستهدف إرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية وإجهادها.

وكانت مدينة دنيبرو، كبرى مدن جنوب شرق أوكرانيا والمركز الصناعي الرئيسي في البلاد، قد تعرضت في الأيام الأخيرة لموجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

أما المنطقة المحيطة بميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، فباتت هدفا شبه يومي للمسيرات الهجومية الروسية.

وتخوض أوكرانيا حرباً دفاعية ضد الحرب الروسية منذ أكثر من 4 سنوات، تمكنت خلالها من إحلال معدات غربية حديثة بشكل تدرجي محل أنظمتها الجوية القديمة التي يعود تاريخها للحقبة السوفييتية .