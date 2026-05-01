سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب منذ 4 سنوات، مع غياب أي احتمال فوري لإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وبحسب جمعية السيارات الأمريكية، وهي جمعية معنية بالسيارات والمستهلكين، دفع سائقو السيارات في المتوسط 4.39 دولار للجالون "3.758 لتر"، اليوم الجمعة، بزيادة تفوق 30 سنتا خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وأمس، عندما بلغ متوسط السعر الوطني 4.30 دولار، قالت الجمعية إن الأسعار وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يوليو 2022.

وفي بداية الحرب في أواخر فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات على إيران، وصل متوسط السعر إلى 2.98 دولار للجالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفع بنحو 47%.