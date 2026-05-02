البنتاجون: أمريكا تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا.

جاء ذلك في توبيخ أمريكي على ما يبدو للحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي وسط اتساع الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وأوروبا بشأن حرب إيران، وفق وكالة رويترز.

كان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض عدد القوات بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال يوم الاثنين إن الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وقال شون بارنيل، كبير المتحدثين باسم البنتاجون، إن انسحاب القوات سيكتمل خلال فترة تتراوح بين ستة إلى 12 شهرا المقبلة.