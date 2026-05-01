بولندا تشكر الولايات المتحدة على التوسط لإفراج بيلاروس عن ثلاثة سجناء بولنديين

قدم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الشكر إلى الولايات المتحدة لتوسطها في اتفاق مع بيلاروس أفرجت بموجبه الأخيرة عن ثلاثة سجناء بولنديين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سيكورسكي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، ونشرته الوزارة اليوم.

وذكر البيان أن "روبيو تحدث هاتفيا مع سيكورسكي لمناقشة اتفاق توسطت فيه إدارة ترامب لإطلاق سراح ثلاثة سجناء بولنديين من بيلاروسيا".

وأضاف البيان: "قدم سيكورسكي شكره للولايات المتحدة على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي. وأعرب روبيو عن تقديره للشراكة القوية والتنسيق الوثيق بين بولندا والولايات المتحدة لإعادتهم إلى ديارهم سالمين".