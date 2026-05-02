بلومبرج عن مسئول إيراني: طهران تعمل على خفض إنتاج النفط

قال مسئول إيراني لوكالة «بلومبرج»، إن طهران تعمل على خفض إنتاج النفط، لتجنب تجاوز حدود الطاقة الإنتاجية، بدلًا من انتظار امتلاء الخزانات بالكامل.

وقالت الوكالة إن المهندسين الإيرانيين تعلموا تحت وطأة سنوات من الحروب والعقوبات كيفية إيقاف العمل مؤقتا بآبار النفط، دون إلحاق ضرر دائم بها وإعادة تشغيلها بسرعة.

ونقلت عن مسئولين إيرانيين قولهم إن «جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأضاف المسئولون في تصريحاتهم للوكالة: «المسألة بالنسبة لنا هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن».

فيما نوه مسئولون مطلعون على سياسة الطاقة الإيرانية، أن «إيران أمامها تقريبا شهر قبل أن تنفد قدراتها التخزينية».

وبحسب «بلومبرج» فإن الحصار الأمريكي يحرم إيران من استخدام «أسطول الظل» لنقل النفط، ونقلت عن مسئول إيراني قوله إن «خفض إنتاج النفط قد يؤثر على نحو 30% من المكامن النفطية للبلاد».

ويتزايد الضغط الاقتصادي على إيران في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع، وفق تقديرات حديثة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وبحسب تقرير نقلته منصة «أكسيوس»، فإن إيران تكبدت خسائر تقدّر بنحو 5 مليارات دولار نتيجة القيود المفروضة على صادراتها النفطية، في إطار استراتيجية ضغط أوسع تستهدف تقليص مواردها المالية.

ويشير التقرير إلى أن نحو 31 ناقلة نفط، محملة بما يقارب 53 مليون برميل، لا تزال عالقة في المياه الإيرانية، بقيمة تقدر بنحو 4.8 مليار دولار، في تطور يعكس حجم الضغوط على الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه طهران تحديات متزايدة في تصدير النفط، نتيجة القيود المفروضة على حركة الملاحة.