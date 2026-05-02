لقي 7 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت، رغم الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) ، نقلا عن مسئولين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا جديدا، اليوم، لسكان تسع قرى جنوبية بالإخلاء.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بسقوط "ثلاثة شهداء في غارة استهدفت فجر اليوم منزلاً في بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح".

بدورها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية، اليوم، أن "غارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية منتصف ليل الخميس /الجمعة على بلدة شوكين أدت إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر بينهم رئيس بلدية شوكين حسين علي احمد" ، مشيرة إلى أن الغارة دمرت عددا من المباني السكنية وألحقت أضرارا هائلة بحي سكني كامل.

ولفتت الوكالة إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوطر ودير سريان تعرضوا لسلسلة غارات جوية عنيفة ليلا ، موضحة أن "الطائرات الحربية المعادية شنت غارة فجرا على حي القلعة في بلدة حاروف".

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.

ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، الكولونيل إيلا واویا، تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قالت فيها إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت بنية حزب الله التحتية وعناصره.