أمريكا: شركة سبيريت للطيران تعلن إفلاسها بعد 34 عاما وتوقف عملياتها فورا

أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز للطيران، التي هزت قطاع الطيران بإعلاناتها الجريئة وأسعارها المخفضة، اليوم السبت عن خروجها من السوق نهائيا بعد مسيرة استمرت 34 عاما.

وقالت شركة الطيران منخفضة التكلفة، التي كانت تشغل مئات الرحلات اليومية بطائراتها الصفراء الزاهية وتوظف نحو 17 ألف شخص، إنها "بدأت في عملية تصفية منظمة لعملياتها، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ فورا".

وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية، ولم تعد خدمة العملاء متاحة.

وجاء في البيان "نحن فخورون بالأثر الذي تركه نموذجنا الاقتصادي منخفض التكلفة على قطاع الطيران على مدار الـ 34 عاما الماضية، وكان لدينا أمل في خدمة ضيوفنا لسنوات عديدة قادمة".