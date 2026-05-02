مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر انقلاب حافلة في الهند

قالت الشرطة الهندية إن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيب ما لا يقل عن 15 راكبا، إثر انقلاب حافلة عندما عبرت إحدى الأبقار الطريق بشكل مفاجئ في منطقة جوناجاد اليوم السبت.

وكانت الحافلة تقل نحو 40 راكبا من بهافناجار في رحلة دينية إلى مدينتى دواركا وسومناث وهما من أبرز الوجهات الروحية والسياحية في ولاية جوجارات الهندية ، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا.

وفقد السائق السيطرة على المركبة بالقرب من قرية راهيج، على بعد بضعة كيلومترات من بلدة مانجرول، عند الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، عندما اندفعت البقرة فجأة عبر الطريق، بحسب ما أفاد به مسؤول في الشرطة.