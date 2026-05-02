عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، اليوم السبت، "ر.م.ا"، عامل، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ وذلك لاتهامه بقتل زوجته "ا ا ع"، ربة منزل.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23931 لسنة 2025 جنح ثانٍ المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل شقة ووجود سيدة تتعرض للنيران التي تلتهم جسدها.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات في منطقة أبو قير، وإثر خلافات بينهما قام بتطليقها، إلا أن بعض الأهالي تدخلوا وعادت إليه مرة أخرى.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه في يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة تطورت إلى قيام المتهم بإحضار زجاجة تحتوي على مادة البنزين وسكبها على جسدها، ما تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسدها.

ولفتت التحقيقات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إلى أنه عقب وصول الشرطة، أقرت المجني عليها بقيام المتهم بارتكاب الواقعة بقصد إزهاق روحها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها عقب وصولها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها، بعضوية المستشارين: رامي سعد طبيخة، وشريف عبدالمنعم هجرس، ورئيس النيابة الكلية بالمنتزه، يوسف محمد، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبدالعظيم يعقوب.