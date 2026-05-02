ترامب يدرس تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": ترامب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها، وإجبارها على توقيع اتفاق.

فيما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر لفترة طويلة ومن المستبعد رؤية نهاية قريبة.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن "تعقيدات المشهد الإقليمي والسياسي تجعل من الصعب تحقيق اختراق قريب في الملف الإيراني، في ظل استمرار التوترات القائمة".

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راض عن المقترح الإيراني الأحدث في المحادثات الخاصة بحرب إيران، في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة للدبلوماسية إذا غيرت واشنطن نهجها، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتشير تصريحات ترامب، إلى أن من المرجح استمرار حالة الجمود بشأن الحرب المستمرة منذ شهرين، رغم سعيه لإنهاء ‌الصراع الذي لا يحظى بأي شعبية بين الأمريكيين.