ناقلة نفط هندية تحاول عبور مضيق هرمز

تحاول ناقلة نفط عملاقة مرتبطة بالهند محملة بغاز البترول المسال عبور مضيق هرمز، وهو عبور نادر يؤكد كفاح البلاد لتخفيف أزمة طاقة لتاريخية.

وبدا أن ناقلة النفط سارف شاكتي، التي تحمل علم جزر المارشال، المحملة بحوالي 45 ألف من غاز البترول المسال، الذي يستخدم عادة كوقود للطهي، وكأنها تتحرك شمالا من خلال الممر المائي، ثم تجاوزت جزيرتي لاراك وقشم الإيرانيتين اليوم السبت في اتجاه خليج عمان، حسب بيانات تتبع السفن، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وإذا نجحت عملية عبور ناقلة النفط "سارف شاكتي"، سيمثل ذلك أول عبور مسجل لناقلة نفط لها صلة بالهند منذ بدء الحصار الأمريكي على السفن المرتبطة بإيران قبل أسابيع، مما أدى إلى تراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز إلى الصفر تقريبا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض حصارا على الموانئ الإيرانية عقب فشل جولة محادثات ثانية مع إيران كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي في باكستان التي تتوسط بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس ترامب إنه لن يتم رفع الحصار حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار أمس الجمعة إلى إنه "غير راض" عن أحدث مقترح قدمته إيران ضمن المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين البلدين.