رايو فاليكانو يفوز أمام ستراسبورج في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تغلب نادي رايو فاليكانو الإسباني على ضيفه ستراسبورج الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب فاييكاس، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق رايو فاليكانو.

وسجل ألكسندر زورافسكي، لاعب رايو فاليكانو هدف فوز فريقه بالمباراة في الدقيقة 83.

وكان رايو فاليكانو قد تأهل إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلُّبه على أيك أثينا اليوناني، فيما فاز ستراسبورج على ماينز الألماني.

وتجرى مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، فيما يُلعب النهائي يوم 27 مايو الجاري على ملعب «ريد بول أرينا» في لايبزيج الألمانية.