الفنانة منى زكي تزور معرض الفنانة التشكيلية نازلي مدكور

حرصت الفنانة منى زكي على زيارة معرض "أنشودة الأرض" "Terra Cantus: A Trajectory" للفنانة التشكيلية الكبيرة نازلي مدكور ، والمقام في قاعة الزمالك للفن.

وجاءت الزيارة في أجواء فنية مميزة عكست تقديرًا متبادلًا بين رموز الإبداع في مجالي السينما والفن التشكيلي.



ويضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تعبّر عن رحلة فنية ثرية، تقدمها نازلي مدكور بأسلوبها الخاص، الذي يجمع بين التجريد والتعبير، ويعكس رؤيتها العميقة للطبيعة والإنسان.

يُذكر أن المعرض مستمر حتى 7 مايو، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

وتعد نازلى مدكور من الأسماء البارزة فى الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة، حيث جمعت بين خلفية أكاديمية فى الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسة الحرة فى مجال الفن، لتقدم تجربة فنية متفردة، وقد حصلت نازلى مدكور على جائزة الدولة للتفوق فى الفنون لعام 2025، كما كرمتها السيدة انتصار السيسى خلال احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" التى نظمها المجلس القومى للمرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى 2026.