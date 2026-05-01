 كريستال بالاس يضع قدما في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بثلاثية أمام شاختار - بوابة الشروق
الجمعة 1 مايو 2026 1:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 مايو 2026 - 1:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 مايو 2026 - 1:16 ص

اقترب فريق كريستال بالاس الإنجليزي من التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على مضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني 3ـ1، مساء الخميس، ضمن ذهاب المربع الذهبي.

ولم ينتظر كريستال بالاس إلا 21 ثانيةً فقط ليسجل الهدف الأول في المباراة عبر إسماعيلا سار، الذي أحرز أسرع هدفٍ في تاريخ البطولة.

وفي الدقيقة 47، أدرك أوليه أوشيريتكو هدف التعادل لشاختار دونتيسك، لكنَّ فرحة الأوكران لم تدم طويلًا، إذ أحرز دايتشي كامادا ويورجن ستراند لارسن الهدفين الثاني والثالث لكريستال بالاس في الدقيقتين 58 و84.

وكان كريستال بالاس وصل إلى هذه المرحلة عقب تخطيه فيورنتينا الإيطالي، فيما بلغها شاختار على حساب ألكمار الهولندي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك