نقابة الصيادلة تصدر توضيحا بشأن مناقصة أرض 6 أكتوبر

قالت النقابة العامة للصيادلة، إن مشروع التجمع السكني لأعضاء نقابة الصيادلة بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، مقام على مساحة 8.5 فدان، ويشمل 10 عمارات سكنية بإجمالي 224 وحدة، بالإضافة إلى مول خدمي، ونادى اجتماعي للصيادلة، ومسجد.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن ما تم تداوله بشأن المشروع يقتصر على 4 عمارات فقط غير صحيح، حيث إن ما تم الإعلان عنه مؤخرا هو مناقصة عامة لبدء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى فقط من المشروع، والتي تتضمن تنفيذ 4 عمارات، وذلك ضمن مشروع متكامل سيتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأكدت النقابة أنه لا صحة لما تم نشره من البعض بشأن كسر أي ودائع مودعة بالبنوك، وأن تمويل المشروع سيتم دون المساس بأي ودائع أو أموال مجمدة.

كما أكدت النقابة أن جميع القرارات المتعلقة بأرض 6 أكتوبر يتم إقرارها بعد دراسة ومناقشة جميع التفاصيل مع لجنة أكتوبر، المشكلة من ممثلى النقابات الفرعية:

د. محمد أنسي – نقيب نقابة الإسكندرية

د. محمد فهمي – نقيب نقابة كفر الشيخ

د. مجدي ثابت – نقيب نقابة القليوبية

د. عصام أبو الفتوح – نقيب نقابة الشرقية

د. علاء حيا الله – نقيب نقابة أسيوط

د. ربيع السوداني – نقيب نقابة الفيوم

د. شيماء ربيع – أمين عام نقابة الجيزة

د. محمد ماضي – أمين عام نقابة المنوفية