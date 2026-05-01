نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، ما نُسب إليه من تصريحات تدعو المواطنين لاستبدال البطيخ بالموز أو الكانتالوب، تعليقا على ما تردد حول ارتفاع أسعار البطيخ إلى 300 جنيه، مؤكدًا أنها خطأ تماما ولم تصدر عنه.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلام الناس» إن الغرفة التجارية تواصلت مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لرفض هذه المعلومات المغلوطة، مؤكدا أن التحركات السعرية لبعض المنتجات مثل البطيخ والعنب والخوخ ستتراجع خلال أسابيع مع زيادة المعروض.

وأوضح أن أسعار البطيخ بدأت في التراجع المستمر منذ أربعة أيام نتيجة زيادة المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن سعر البطيخة في أسواق الجملة يتراوح حاليا بين 75 إلى 120 جنيها، بينما يصل في أسواق التجزئة إلى ما بين 100 إلى 150 جنيها.

وأكد أن أسعار البطيخ ستشهد المزيد من الانخفاض مع زيادة المعروض في الأسواق، مشيرا إلى أن السوق شهد تراجعا خلال الأيام الماضية في أسعار الخوخ والعنب والجوافة.

وأضاف أن أسعار ورق العنب والبامية والملوخية والبطاطس والبصل تشهد «انخفاضا ملحوظا»، بالإضافة إلى «تراجع كبير جدًا» ستشهده الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وأرجع التحركات السعرية إلى عدة عوامل، أبرزها تداعيات العوامل الجوية التي أثرت سلبا على بعض المحاصيل وأدت لتأخر مواسم زراعية عن موعدها الطبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج المتأثرة بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى ضخ كميات من المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلك عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات التموين والداخلية.