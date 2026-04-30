تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران

أفاد مراسل الأناضول، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدة مناطق من العاصمة الإيرانية طهران، مساء الخميس.

وأضاف أن دوي انفجارات خفيفة تزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي عند الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبها، أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات صغيرة وطائرات استطلاع بدون طيار رُصدت في المجال الجوي.

وفي وقت سابق الخميس، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحرب على إيران "قد تعود قريبا"، وهي تصريحات تكررت منه مؤخرا في إطار دفع تل أبيب لواشنطن نحو استئناف الحرب.

وقبل أسبوع، ادعى كاتس أن تل أبيب "تنتظر ضوءا أخضر" من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب على إيران.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.