 توهم سرقته.. ضبط متهم بقتل حارس عقار مجاور لمسكنه في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 1 مايو 2026 3:09 ص القاهرة
توهم سرقته.. ضبط متهم بقتل حارس عقار مجاور لمسكنه في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 1 مايو 2026 - 1:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 مايو 2026 - 1:59 ص

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، مساء الخميس، القبض على شخص لاتهامه بقتل حارس عقار مجاور لمسكنه، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهما في شارع الفردي بمنطقة الهانوفيل غرب المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص في نطاق حي العجمي.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، إثر توهم الأول محاولة الثاني سرقته، وتطورت إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل الأخير.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


