الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية في السوق قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن انخفاض كميات النفط الروسية في السوق العالمية قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل نقص المعروض بالفعل.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين في قناة «فيستي»، اليوم الأحد: «إذا خرجت كميات إضافية من نفطنا من السوق، فإن الأسعار سترتفع أكثر مما هي عليه الآن، وهي بالفعل تتجاوز 120 دولارًا».

ونوه أن سوق النفط يعاني حاليًا من نقص في الإمدادات بسبب الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تراجع إضافي في الصادرات الروسية سيزيد من حدة الضغوط على الأسعار.

واتفق سبعة أعضاء في تحالف «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال يونيو، وذلك في أول اجتماع يُعقد بعد خروج الإمارات من التحالف.

ووفقًا لبيان صادر عن منظمة أوبك، اليوم الأحد، تشمل الزيادة كلًا من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.

وكان من المفترض أن تعادل هذه الزيادة مستوى الزيادة التي أُقرت لشهر أبريل، إلا أنه جرى خصم حصة الإمارات منها.

واتفقت الدول الرئيسية في «أوبك+» مطلع أبريل الماضي، على رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وبحسب بيان صادر عن أوبك، من المقرر عقد الاجتماع القادم للدول السبع في 7 يونيو المقبل.

وفقدت دول التحالف نحو 7.7 مليون برميل يوميًا من إنتاجها النفطي منذ اندلاع حرب إيران، في حين تشير تقديرات «أوبك» إلى أن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية لم تؤثر على توقعات نمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل.

وبحسب تقرير أبريل الصادر عن المنظمة، بلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 42.7 مليون برميل في فبراير، ما يعكس بشكل واضح تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

وتصدّر العراق قائمة الدول الأكثر تضررًا، إذ انخفض إنتاجه إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، بتراجع يتجاوز 2.6 مليون برميل مقارنة بفبراير. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بعد انخفاض إنتاجها بمقدار 2.3 مليون برميل يوميًا إلى 7.8 مليون برميل. تلتها الإمارات بتراجع قدره 1.5 مليون برميل يوميًا، ثم الكويت بانخفاض يومي يقارب 1.4 مليون برميل.

وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب، عقب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ورغم هدوء مؤقت عقب إعلان هدنة، عادت الأسعار للارتفاع مجددًا بعد تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حصار بحري شامل على المضيق والموانئ الإيرانية.

وفي ختام التداولات الأسبوع الماضي، تراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة لتسوية يوليو بنسبة 2% ليغلق عند 108.17 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام «غرب تكساس» الوسيط تسليم يونيو بنسبة 3% لتتداول عند 101.94 دولار للبرميل.