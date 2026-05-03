عضوان بارزان في الحزب الجمهوري الأمريكي: خفض القوات في ألمانيا يبعث برسالة خاطئة إلى روسيا

انتقد عضوان بارزان في الحزب الجمهوري الأمريكي قرار وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) خفض 5 آلاف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا، معتبرين أن الخطوة قد تضعف الردع العسكري وتبعث برسالة خاطئة إلى روسيا.

وقال روجر ويكر ومايك روجرز، اللذان يترأسان لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب على التوالي، إن هذه القوات كان ينبغي نقلها إلى شرق أوروبا بدلا من سحبها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، الجمعة، بأن القرار جاء بعد مراجعة شاملة، وأخذ في الاعتبار "متطلبات مسرح العمليات والظروف على الأرض".

ويوم السبت، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مزيدا من التخفيضات قد تحدث، دون تقديم تفاصيل، علما بأن الولايات المتحدة لديها أكثر من 36 ألف جندي في الخدمة الفعلية داخل ألمانيا.

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن قرار البنتاجون كان "متوقعا"، مشددا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على أن "وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة".

وفي بيان مشترك، أعرب ويكر وروجرز عن "قلقهما الشديد من قرار سحب لواء أمريكي من ألمانيا"، خاصة في وقت يتحرك فيه الحلفاء الأوروبيون نحو زيادة إنفاقهم الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء في البيان: "تقليص الوجود الأمريكي المتقدم في أوروبا بشكل مبكر، قبل اكتمال هذه القدرات، يهدد بإضعاف الردع وإرسال الإشارة الخاطئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافا: "بدلا من سحب القوات من القارة بالكامل، من مصلحة أمريكا الحفاظ على ردع قوي في أوروبا عبر نقل هذه القوات البالغ عددها 5 آلاف جندي إلى الشرق".

من جهته، قال آدم سميث، أبرز الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن القرار "لا يستند إلى أي سياسة أمن قومي أمريكية متماسكة، ولا إلى استراتيجية أو حتى تحليل"، بل يستند إلى "مشاعر رئيس مجروحة يسعى إلى انتقام سياسي".

وتأتي الخطوة الأمريكية بعد انتقاد ترامب للمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي قال إن الولايات المتحدة تعرضت لـ"الإهانة" من قبل المفاوضين الإيرانيين في الحرب الجارية.

ويعد الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا الأكبر في أوروبا بفارق كبير، مقارنة بنحو 12 ألف جندي في إيطاليا و10 آلاف في بريطانيا.