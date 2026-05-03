بولندا: لا مؤشرات على نقل قوات أمريكية من ألمانيا لمناطق أخرى

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ‌اليوم الأحد، إن بولندا لم تتلق أي إشارات تفيد بأن القوات التي ⁠تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا، ربما يعاد تمركزها بدلًا من إعادتها إلى أمريكا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف توسك، ردا على سؤال حول ما إذا ‌كانت ⁠واشنطن أشارت إلى احتمال إعادة نشر القوات في الجناح الشرقي ⁠لحلف حلف شمال الأطلسي بدلا من إعادتها إلى ⁠الولايات المتحدة: «ليس لدينا أي مؤشرات ⁠من هذا القبيل في الوقت الحالي».

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس السبت، إن الانسحاب المخطط له لخمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا يتعين أن يحفز الأوروبيين على تعزيز دفاعاتهم، لكن اثنين من كبار المشرعين الجمهوريين الأمريكيين عبرا عن قلقهما، قائلين إنه لا ينبغي للقوات مغادرة أوروبا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أمس الجمعة عن سحب القوات من ألمانيا، أكبر قواعدها الأوروبية، في ظل تصاعد التوتر ‌بشأن حرب إيران والخلافات التجارية التي تزيد من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي إطار القرار الأمريكي، تخلت واشنطن أيضا عن خطة تعود لفترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، لنشر كتيبة أمريكية مزودة بصواريخ توماهوك بعيدة المدى في ألمانيا، وهي ضربة لبرلين، التي كانت تضغط من أجل هذه الخطوة كرادع قوي ضد روسيا.

وعبّر السناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز، رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عن «قلقهما البالغ». وأكدا على ضرورة عدم سحب القوات من أوروبا، بل نقلها شرقا.

وقالا في بيان مشترك إن «تقليص الوجود الأمريكي المتقدم في أوروبا قبل الأوان، وقبل استغلال تلك القدرات على نحو كامل، ينذر بتقويض الردع، ويرسل إشارة خاطئة إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير ⁠بوتين».

وقال البنتاجون إن سحب القوات من المتوقع أن يكتمل خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.

ولم يحدد البنتاجون القواعد التي ستتأثر، ولا ما إذا كانت القوات ستعود إلى الولايات المتحدة أو سيعاد نشرها داخل أوروبا أو في أي مكان آخر.

وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن التكتل يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل القرار.