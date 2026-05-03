 مقصية صابر تزين اللقاء.. زد يتعادل إيجابيًا مع الجونة في الدوري
مقصية صابر تزين اللقاء.. زد يتعادل إيجابيًا مع الجونة في الدوري

محمد جلال
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 7:03 م | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 7:33 م

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 مباراة زد والجونة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الجونة الفريق الضيف في هذه المواجهة بالتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق أحمد جمال قبل أن يضيف خالد صديق الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تحول الأمر بنسبة 180 درجة، حيث سجل محمود صابر ثنائية لزد في الدقيقة 45 و65.

وعانى الجونة من طرد عمر الجزار منذ الدقيقة 23 ليحرمه زد من الفوز الصعب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه.

وبهذه النتيجة، يصل زد بقيادة محمد شوقي لـ40 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الهبوط في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تواجد الجونة في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

يشار إلى أن مجموعة الهبوط ستشهد في الموسم الحالي هبوط آخر 4 أندية احتلت المراكز الأخيرة من جدول الترتيب.


شارك بتعليقك