السيطرة على حريق نشب داخل مصنع أخشاب بالشرابية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع أخشاب بمنطقة الشرابية، دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق محدود داخل مصنع أخشاب بالشرابية، وكلف اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة رجال الحماية المدنية، بإشراف اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة الانتقال لمكان الحريق.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وأمكن السيطرة على النيران، كما قطعت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع الحريق لمنع امتداده للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة لتحديد أسبابه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.