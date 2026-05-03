تعيين إي إف چي هيرميس مديرا لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة

أعلنت اليوم شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة، تعيينها مدير الطرح لعملية الطرح العام الأولي لشركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة بيع حتى 20% من رأس مال شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال عملية الطرح العام الأولي، وهو ما يمثل محطة هامة في جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وتعميق سوق رأس المال، وتعزيز قيمة الشركات الرائدة المملوكة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العامة من خلال الطرح في البورصة المصرية.

كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بالاعتماد على سوق رأس المال كمنصة للاستثمار والنمو ودعم المشاركة الاقتصادية الواسعة، وتعزيز مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي منافس.

وكان صندوق مصر السيادي قد وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي.

وسيسهم الطرح العام الأولي لشركة مصر لتأمينات الحياة في زيادة حجم وتنوع القطاعات في السوق المصري، مع خلق فرص جديدة للاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين.