لماذا لم يحقق الفيلم السعودي محارب في الصحراء إيرادات جيدة؟

تحاول السينما السعودية توسيع نطاق جمهورها حول العالم من خلال إنتاجات ضخمة، تسعى إلى جذب الجمهور ولفت الانتباه إلى أماكن التصوير الشاسعة في المملكة، وكان آخر هذه التجارب فيلم «محارب في الصحراء»، أحد أبرز مشاريع السينما السعودية.

وواجه الفيلم رحلة إنتاجية شاقة استمرت 5 سنوات قبل عرضه في دور السينما بالولايات المتحدة والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 150 مليون دولار، لكن على الرغم من هذا السعي، لم يحقق الإيرادات المرجوة في شباك التذاكر.

الفيلم من بطولة أنتوني ماكي، أحد أبطال فيلم «كابتن أمريكا»، وبن كينجسلي (الحائز على جائزة الأوسكار)، وإخراج البريطاني روبرت وايت.

إيرادات هزيلة مقارنة بالإنتاج

وصلت إيرادات الفيلم حتى الآن إلى 596 ألف دولار فقط، حيث يُعرض في 1010 شاشات عرض في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير مجلة «ديدلاين»، على الرغم من محاولات جذب الانتباه من خلال حملات التسويق التي قامت بها شركة الإنتاج، والتي ركزت على مشاهد ماكي وكينغسلي في صحراء المملكة العربية السعودية.

وبدأت رحلة إنتاج الفيلم داخل مجموعة MBC الإعلامية العملاقة في الرياض، واستحوذت عليه شركة Vertical لاحقًا، وتتوقع تقارير إعلامية أن الفيلم لن يحقق إيرادات تغطي تكلفة الإنتاج والدعاية.

وبحسب تقرير «ديدلاين»، الذي يرصد أداء الأفلام في شباك التذاكر، كان المقربون من فيلم «محارب في الصحراء» واقعيين بشأن مدى جاذبيته للجمهور الأمريكي، خاصة في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، حيث كانت هناك آمال بأن يحقق الفيلم إيرادات تتجاوز مليون دولار في أمريكا.

ووفقًا للأرقام التي اطلعت عليها مجلة «ديدلاين»، فإن وضع شباك التذاكر في أسواق الشرق الأوسط ليس أفضل حالًا؛ فقد حقق فيلم «محارب في الصحراء» إيرادات بلغت 87 ألف دولار فقط، من 6100 تذكرة مباعة في السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، كما حقق في الإمارات 37 ألف دولار فقط.

ما سبب عزوف الجمهور؟

وتشير تقارير «ديدلاين» إلى أن عزوف الجمهور عن الفيلم قد يرجع إلى أخبار الحرب، التي تجعل المشاهد لا يرغب في متابعة عمل يتناول حربًا في الصحراء، في خضم صراع حقيقي قائم، إذ كانت MBC تفكر في طرح الفيلم بعد قصف دونالد ترامب لإيران، لكنها ترددت في تأجيله مرة أخرى بعد سنوات من الإنتاج والتأجيل.

وتدور أحداث الفيلم في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية حول أميرة ترفض أن تكون محظية لإمبراطور شرس، مما يشعل معركة ملحمية تُعرف باسم «معركة ذي قار»، ورغم اكتمال الإنتاج في فبراير 2022، فإن رحلة «محارب في الصحراء» تعثرت أكثر من مرة.

وقال المخرج عن سبب قبوله للفيلم لمجلة «فرايتي»: «وافقت على الفيلم لأنه قصة بالغة الأهمية للمنطقة، كان لديهم تصور طموح للغاية، وهو سرد ملحمي، فرأيت فرصة ذهبية، لطالما فتنتني المنطقة وثقافتها، وثقافة البدو، أعشق الصحراء، فهي حقبة تاريخية غامضة».