القبض على المتهم بقتل طالب في جامعة الأزهر بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بطعن طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، بسلاح أبيض أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عثرت على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مقتولًا طعنًا بسلاح أبيض أسفل عقار سكني بالحي السادس بمدينة نصر.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من اللواء علي نور الدين، نائب مدير الإدارة، يفيد بورود بلاغ لمباحث قسم مدينة نصر ثان، بالعثور على جثمان شاب.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، ونقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما استمعوا لأقوال شهود العيان.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى "محمد. ع"، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، وتم التحفظ على تسجيلات الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، تمهيدًا لضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.