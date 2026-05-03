أعلنت الشرطة في شرق النمسا القبض على مشتبه به، 39 عاما، بعد العثور على سم فئران في بعض برطمانات طعام أطفال ماركة "هيب" المعروضة في متاجر السوبرماركت بوسط أوروبا.

وفي بيان لها أمس السبت، أعربت شركة "هيب" - التي سحبت بعض برطمانات طعام الأطفال من الأسواق في النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بعد الكشف عن القضية في الشهر الماضي - عن "ارتياحها الشديد" لإلقاء القبض على المشتبه به، وأكدت أنها ستصدر تحديثات إضافية فور ورود معلومات مؤكدة.

وعلى صعيد متصل، ذكر مكتب شرطة ولاية بورجنلاند الجنائية، بتوجيه من النيابة العامة، أنه قد تم فتح تحقيق في الأمر بعد العثور على سم في برطمان طعام أطفال تم شراؤه من متجر في مدينة آيزنشتات بتاريخ 18 أبريل الماضي.

وأوضح المكتب أنه يتم حاليا استجواب المشتبه به، وأنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وأعلنت النيابة العامة في بورجنلاند فتح تحقيق في شبهة "تعريض المواطنين للخطر عن عمد".