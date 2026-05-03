السعودية: أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين، لحماية أمنها وصون سيادتها.

وأكدت في بيان دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف سيادة البحرين والتدخل في شئونها الداخلية، مشددةً على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج.

وفي وقت سابق، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تضامنه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لجميع الإجراءات السيادية التي تتخذها بهدف حماية أمنها واستقرارها، في إطار المواقف الخليجية المشتركة تجاه القضايا الأمنية في المنطقة.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن أمن واستقرار البحرين يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الخليجي الجماعي، مشددًا على أهمية دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الداخلي وصون السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن دول مجلس التعاون تقف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات الأمنية، وتدعم الإجراءات التي تتخذها أي دولة عضو بما يتماشى مع سيادتها الوطنية ومصالحها العليا، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الخليجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا الموقف في ظل تأكيدات متكررة من المجلس على وحدة الصف الخليجي، وضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يضمن الحفاظ على أمن الدول الأعضاء وسلامة مواطنيها.

واختتم المجلس بيانه بالتشديد على أن دعم البحرين في إجراءاتها السيادية يعكس التزام الدول الأعضاء بمبدأ التضامن المشترك، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي في مواجهة أي تهديدات محتملة.